Супруги готовились к расторжению брака, говорится в материалах ГУ МВД по Самарской области.
В дежурную часть Отдела МВД по Безенчукскому району поступило сообщение от 23-летней местной жительницы. Девушка сообщила, что стала жертвой изнасилования - муж подкараулил ее, когда она возвращалась с работы домой. Угрожая ножом, он завел девушку в гараж, где совершил противоправное деяние.
22-летний подозреваемый уже задержан и доставлен в отдел. Мужчина дал признательные показания.
Судебное заседание по расторжению брака было назначено на конец февраля. Теперь же парню грозит новый суд - в отношении него возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
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