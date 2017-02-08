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08 февраля 2017
10:44:44

В Самарской области мужчину подозревают в изнасиловании собственной жены

Супруги готовились к расторжению брака, говорится в материалах ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть Отдела МВД по Безенчукскому району поступило сообщение от 23-летней местной жительницы. Девушка сообщила, что стала жертвой изнасилования - муж подкараулил ее, когда она возвращалась с работы домой. Угрожая ножом, он завел девушку в гараж, где совершил противоправное деяние.

22-летний подозреваемый уже задержан и доставлен в отдел. Мужчина дал признательные показания.

Судебное заседание по расторжению брака было назначено на конец февраля. Теперь же парню грозит новый суд - в отношении него возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.




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