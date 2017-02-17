Подписано соглашение о сотрудничестве между уголовно-исполнительной системой региона и Самарским филиалом Современной гуманитарной академии. Положительно характеризуемые осужденные могут получить высшее профессиональное образование по дистанционной форме обучения. На этот счет есть договор.

Сейчас в колониях работает 12 площадок Самарского филиала Современной гуманитарной академии. Обучение студентов из числа спецконтингента проводится в ИК-3, ИК-5, ИК-6, ИК-10, ИК-13, ИК-15, ИК-28, ИК-29.

В КП-1 один осужденный обучается заочно в Самарском государственном университете. Для лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, предусмотрена льготная оплата обучения.

Сейчас в УФСИН России по Самарской области высшее образование получают 12 осужденных по специальности «экономика», «психология» и др.