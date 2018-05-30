Это случилось накануне на трассе М-5 недалеко от села Переволоки. Как рассказали в полиции, молодой человек, сидевший за рулем мотоцикла «Сузуки», не выбрал безопасную дистанцию до едущей впереди «Гранты» и совершил столкновение с ней.

В результате в больнице оказался сам 23-летний байкер, а также его ровесник-пассажир, который к тому же ехал без мотошлема. В автомобиле никто не пострадал. Инспекторы ГИБДД также выяснили, что виновник аварии не имел прав на управление мотоциклом.

Сейчас по факту этой аварии сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области