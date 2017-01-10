Механизм предоставления мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг изменился с 1 января 2017 года. Ранее размеры ежемесячных денежных выплат для разных категорий льготников рассчитывались как соответствующий процент от регионального стандарта стоимости ЖКУ и носили усредненный характер. Но в июне 2015 года закон претерпел изменения, в которых эти выплаты должны были заменить на компенсации фактических расходов.

В связи с этим в декабре 2016 года на региональном уровне принят закон "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан", который предусматривает новый механизм предоставления льготы, заявили в областном правительстве.

Компенсация за ЖКУ с 1 января 2017 года начисляется в размере 50% по каждой льготируемой услуге. Деньги выплачиваются только после подтверждения расходов, потому как сумма компенсации рассчитывается на основании информации о фактических платежах. Чтобы избежать ежемесячного обращения льготников с квитанциями об оплате в органы социальной защиты, предусмотрен автоматизированный обмен информацией с управляющими компаниями, ТСЖ и поставщиками коммунальных услуг.

Последние ежемесячно будут передавать данные в электронном виде о фактических платежах льготников по квартире, а специалисты управления соцзащиты - осуществлять на основании этой информации назначение компенсаций.

Если УК не предоставит в органы соцзащиты необходимые данные, то граждане могут предоставлять квитанции лично и получать положенную компенсацию. На сегодняшний день из 136 организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги в Тольятти, уже заключили соглашения 72, которые обслуживают порядка 70% льготников. Всего в настоящее время меры социальной поддержки по оплате ЖКУ в Тольятти получают около 111 тысяч человек.

Выплаты компенсаций будут производиться после 15 января 2017 года в отделениях почтовой связи и кредитных организациях.