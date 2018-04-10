ДТП произошло в Безенчукском районе ночью. Как установили сотрудники ГИБДД, 56-летний мужчина на вазовской «Ладе» слишком увлекся быстрой ездой и в какой-то момент не справился с управлением.

Машина слетела с дороги и перевернулась. Мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

Фото: ГУ МВД по Самарской области