ДТП произошло в Безенчукском районе ночью. Как установили сотрудники ГИБДД, 56-летний мужчина на вазовской «Ладе» слишком увлекся быстрой ездой и в какой-то момент не справился с управлением.
Машина слетела с дороги и перевернулась. Мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.
Фото: ГУ МВД по Самарской области
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