Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что заболеваемость ОРВИ по совокупному населению области пока регистрируется на неэпидемическом уровне. Тем не менее, в сравнении с прошлой неделей по области отмечен рост числа заболевших на 11,5%, в связи с чем начали вводиться ограничительные мероприятия в детских организованных коллективах.

За прошедшую неделю учебный процесс частично приостановлен в 12 классах 6-ти школ и 2-х группах одного детсада.