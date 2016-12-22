Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что заболеваемость ОРВИ по совокупному населению области пока регистрируется на неэпидемическом уровне. Тем не менее, в сравнении с прошлой неделей по области отмечен рост числа заболевших на 11,5%, в связи с чем начали вводиться ограничительные мероприятия в детских организованных коллективах.
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