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27 июля 2017
12:59:33

В Самарской области ищут мать, оставившую новорожденного ребенка

Как рассказали в полиции, сегодня около 8 утра поступило сообщение о том, что в селе Малая Царевщина найден младенец. Полицейские опросили местного жителя, обнаружившего малыша. Мужчина рассказал, что, гуляя утром с собакой, услышал детский плач. Увидев у дерева младенца, он сразу же позвонил в полицию.

Младенец был завернут в махровое красное полотенце, без рисунка. Полицейские передали новорожденного прибывшим медикам. В настоящее время ребенок находится в одной из больниц города Самары. Девочка внешне здорова, по предварительным данным, ее жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних проводят поквартирный обход с целью уточнения информации о проживающих в селе женщинах, находившихся на последних сроках беременности.




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