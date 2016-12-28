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28 декабря 2016
15:14:40

В Самарской области ищут мальчика, который был незаконно перемещен на территорию РФ

Ребенка зовут Владислав Гуляев, он 2009 года рождения, сообщили в региональном Управлении федеральной службы судебных приставов. В ведомстве полагают, что мальчик может находиться в Тольятти, поскольку здесь проживает его отец, которого сейчас тоже разыскивают.




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