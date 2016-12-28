Ребенка зовут Владислав Гуляев, он 2009 года рождения, сообщили в региональном Управлении федеральной службы судебных приставов. В ведомстве полагают, что мальчик может находиться в Тольятти, поскольку здесь проживает его отец, которого сейчас тоже разыскивают.
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