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14 мая 2018
07:25:10

В Самарской области иномарка врезалась в грузовик, два человека получили серьезные травмы

ДТП произошло в минувшие выходные в Волжском районе.  Как рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда, легковой «Форд» столкнулся с «КамаАЗом».

В результате пострадали водитель и пассажир иномарки, причем последний оказался зажатым в салоне автомобиля и находился в тяжелом состоянии. На место вызвали спасателей, которые  с помощью гидравлического инструмента вскрыли кузов и освободили пострадавшего.

Врачи скорой помощи отвезли его в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Фото: pssso.ru




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