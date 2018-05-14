ДТП произошло в минувшие выходные в Волжском районе. Как рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда, легковой «Форд» столкнулся с «КамаАЗом».
В результате пострадали водитель и пассажир иномарки, причем последний оказался зажатым в салоне автомобиля и находился в тяжелом состоянии. На место вызвали спасателей, которые с помощью гидравлического инструмента вскрыли кузов и освободили пострадавшего.
Врачи скорой помощи отвезли его в больницу. По факту аварии проводится проверка.
Фото: pssso.ru
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