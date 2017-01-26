Проект может быть реализован совместно с госкорпорацией «Ростех» и госкомпанией «Роснано». Сейчас его обсуждают в прравительстве губернии.

Аналогичные предприятия уже давно работают в Москве, Московской области и Татарстане. Заводы соответствуют самым строгим международным экологическим нормам, и продуктом сжигания мусора у таких предприятий являются электроэнергия и тепло.