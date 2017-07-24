Трагедия случилась в Похвистнево, об этом 63.ru сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Валентин Ананьев. Сотрудники надзорного ведомства опросили машиниста состава. Он рассказал, что пенсионерка вышла на железнодорожные пути в халате и тапочках и присела на рельсы.

– Мужчина сигналил ей, однако дама не уходила. Машинист остановил состав, вызвал скорую помощь. Но медикам оставалось лишь констатировать смерть пенсионерки. Ее личность устанавливают сотрудники полиции, – рассказал Валентин Ананьев.