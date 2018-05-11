Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Красноармейском районе. Как рассказали в пресс-службе облглавка, 43-летний мужчина неожиданно вышел на дорогу из-за припаркованных на обочине автомобилей и угодил под колеса грузового МАЗа с прицепом.
Пешехода увезла в больницу карета скорой помощи, но в отделении реанимации от полученных телесных повреждений он скончался. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
Фото: 63мвд.рф
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