Это произошло накануне на перегоне Чапаевск-Звезда. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
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