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07 января 2018
07:39:58

В Самарской области группа подростков закидала камнями грузовой поезд

 Это произошло накануне на перегоне Чапаевск-Звезда. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

 Дети разбили лобовое стекло локомотива товарняка. К счастью, никто не пострадал, сообщили в прокуратуре. На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции.




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