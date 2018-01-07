Это произошло накануне на перегоне Чапаевск-Звезда. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

Дети разбили лобовое стекло локомотива товарняка. К счастью, никто не пострадал, сообщили в прокуратуре. На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции.