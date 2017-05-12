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12 мая 2017
08:27:48

В Самарской области готовится переход на «белые» зарплаты

Об этом заявил накануне во время большой пресс-конференции губернатор Николай Меркушкин.

В частности, речь зашла об отмене единовременных денежных выплат для работающих пенсионеров, у которых доход выше прожиточного минимума на 250% (19,5 тыс. рублей)

Губернатор напомнил, что в нашем регионе установлен достаточно высокий порог суммы - 19,5 тысяч рублей. В то же время в Новосибирске он составляет 9,5 тысяч рублей. Если в Самарской области это 2,5 прожиточных минимума, то в республике Марий Эл и в Чувашии - только один.

Кроме того, у этой проблемы есть еще один очень важный аспект. Сегодня сделать справку о доходах несложно. Многие люди при этом получают зарплату "черным налом". И это может нанести серьезный ущерб бюджету, а те люди, что действительно нуждаются в помощи, ее не получат.

"Поэтому сейчас в регионе готовится пилотный проект, -  цитирует Николая Меркушкина "Волга ньюс", - который будет призван стимулировать переход на белые зарплаты". Подробностей он не привел.




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