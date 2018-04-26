Такое поручение местным властям дал замглавы Минстроя России Никита Стасишин. На сегодня в перечень проблемных включено 42 объекта, 6 из них находятся в Тольятти. В списке граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. 3494 человека. К строительству 27-ти объектов уже удалось привлечь новых инвесторов.
Глава региона Дмитрий Азаров особо отмечает, что в вопросе решения проблем обманутых дольщиков важно вести скоординированную работу всех ведомств, чтобы не допустить подобных случаев впредь. Также необходимо привлекать к ответственности лиц, допустивших мошеннические действия.
В настоящее время Минстрой России собирает всю поступившую от регионов информацию, в ближайшее время она будет опубликована на сайте ведомства.
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