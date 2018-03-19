Как сообщает группа «Спасение 24…», трагедия произошла сегодня около 8 утра на 142 км перегона Мастрюково — Курумоч. Электричка совершила наезд на автомобиль «Лада Калина».

Погибли два человека. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и транспортной прокуратуры. Начата проверка.