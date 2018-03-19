Как сообщает группа «Спасение 24…», трагедия произошла сегодня около 8 утра на 142 км перегона Мастрюково — Курумоч. Электричка совершила наезд на автомобиль «Лада Калина».
Погибли два человека. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и транспортной прокуратуры. Начата проверка.
ДТП произошло сегодня в Красноярском районе
Она случилась примерно в 10:40 недалеко от поселка Новосемейкино
Об этом рассказал международный наблюдатель из этой страны
В Новокуйбышевске избиратель съел свой бюллетень
В городе подвели предварительные результаты общественного голосования
Минздрав готовится к расширению системы профилактических осмотров
Они призваны проинформировать граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций