Это случилось сегодня в районе Киркомбината в областной столице. По предварительным данным, человек перебегал пути перед грузовым составом и угодил под встречный электропоезд, который следовал по маршруту Мирная-Сызрань.
По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры. Полиция пытается установить личность погибшего, сообщает группа "Спасение...".
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