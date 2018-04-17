ЧП произошло накануне на 12 км перегона Средневолжская — Козелковская: под электропоезд, следующий в областную столицу из Курумоча, попала женщина пенсионного возраста.

Как сообщили Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре, она переходила железнодорожные пути в не предназначенном для этого месте неподалеку от станции «Ягодное».

Машинист подавал предупредительные сигналы, затем применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Женщина скончалась на месте происшествия. По факту трагедии проводится проверка.