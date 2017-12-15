Это случилось накануне вечером на 966 км перегона ст. Сызрань-1 – Октябрьск. Как рассказали Волга Ньюс в Сызранском линейном отделе полиции, два парнишки 14 и 15 лет, проходя вдоль железнодорожных путей, увидели идущий грузовой состав и решили прокатиться на нем, зацепившись за вагоны.

Один из них схватился за поручни, но не удержался и упал под вагон. После того как подвижной состав остановился, второй несовершеннолетний вытащил пострадавшего из-под поезда. Медики диагностировали у мальчика серьезную травму правой голени и травматический шок.

В настоящее время подросток госпитализирован в самарскую больницу.