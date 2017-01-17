Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждены сразу два уголовных дела в отношении руководителей ООО «Контаз» и ООО «Родничок».

По версии следствия, в 2008 году руководитель первого общества умышленно занизила сумму налогооблагаемой базы, реализовав по заниженной стоимости акции одного из открытых акционерных обществ при их фактической рыночной стоимости более 576 миллионов рублей. При этом в налоговую службу была представлена декларация по налогу на прибыль с заведомо ложными сведениями, в результате чего совершено уклонение от уплаты налога на прибыль в сумме более 110 млн рублей.

Как полагают следователи, в 2008 году по аналогичной схеме действовал директор второй организации при реализации акций того же ОАО на сумму около 1 млрд 142 млн рублей, уклонившись от уплаты налога на прибыль с организации в сумме более 217 млн рублей.

Следует отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений. Расследование уголовных дел продолжается