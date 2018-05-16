слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
16 мая 2018
11:31:03

В Самарской области будут судить водителя за ДТП, в котором погиб его сын

 Авария произошла 8 марта 2018 года на трассе М-5 в Сергиевском районе. Во время обгона на автомобиле «КИА» мужчина не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с Шевроле Авео, который двигался по «встречке».  В результате ДТП жена и сын подозреваемого попали в больницу, где 4-летний мальчик скончался.

Как рассказали в полиции, в 2014 году мужчина уже был судим за аналогичное преступление, совершенное в состоянии опьянения. Незадолго до новой аварии 30-летний автомобилист ввернулся из мест лишения свободы. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет. 

 




Последние новости Тольятти

16 мая
13:47
Влажную уборку дорог Тольятти будут проводить чаще

Дорожные службы выполнили значительный объем работ по очистке магистралей от мусора

16 мая
12:55
В Самарской области в ванной утонул малыш, которому не было и года

Трагедия произошла накануне в одной из квартир областной столицы

16 мая
12:44
Документы на материнский капитал в Тольятти начали принимать в МФЦ

 Об этом сообщили в горадминистрации

16 мая
12:38
Знак "Шипы" на автомобилях с шипованной резиной перестанет быть обязательным

Идею продвигает министерство внутренних дел

16 мая
11:50
В Китае открыли крупнейшее в мире безосевое колесо обозрения

Аттракцион появился в живописном месте города Вэйфан, в самом центре реки (видео)

16 мая
11:44
Новые данные о ремонте дорог в Тольятти

В настоящий момент из семи работы ведутся на пяти объектах

16 мая
11:42
Сегодня пройдет финал футбольной Лиги Европы

В нем сыграют французский «Марсель»» и «Атлетико» из Испании


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+