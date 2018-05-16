Авария произошла 8 марта 2018 года на трассе М-5 в Сергиевском районе. Во время обгона на автомобиле «КИА» мужчина не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с Шевроле Авео, который двигался по «встречке». В результате ДТП жена и сын подозреваемого попали в больницу, где 4-летний мальчик скончался.

Как рассказали в полиции, в 2014 году мужчина уже был судим за аналогичное преступление, совершенное в состоянии опьянения. Незадолго до новой аварии 30-летний автомобилист ввернулся из мест лишения свободы. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.