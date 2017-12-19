Торжественная церемония награждения состоится 25 декабря в Самарском академическом театре оперы и балета. В пресс-службе правительства напомнили, что акция проходит в губернии уже десятый год. Она призвана определить самых достойных людей, которые достигли значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.
В этом году заявки на участие принимались по семи номинациям: «Экология и Открытие», «Гражданская активность» «Надежда и Опора», «Рожденные в сердце России», «Признание и Уважение», «Команда созидания» и «Единство и Успех». Победителей выбирали народным голосованием.
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