Торжественная церемония награждения состоится 25 декабря в Самарском академическом театре оперы и балета. В пресс-службе правительства напомнили, что акция проходит в губернии уже десятый год. Она призвана определить самых достойных людей, которые достигли значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.

В этом году заявки на участие принимались по семи номинациям: «Экология и Открытие», «Гражданская активность» «Надежда и Опора», «Рожденные в сердце России», «Признание и Уважение», «Команда созидания» и «Единство и Успех». Победителей выбирали народным голосованием.