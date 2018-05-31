ДТП произошло накануне Сызранском районе: автомобиль «Chevrolet» поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке.
Как рассказали в полиции, 49-летней женщине повезло: она получила не слишком серьезные травмы и после оказания медицинской помощи была направлена на амбулаторное лечение.
В момент аварии водитель находилась в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
Фото: 63мвд.рф
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