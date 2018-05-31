ДТП произошло накануне Сызранском районе: автомобиль «Chevrolet» поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке.

Как рассказали в полиции, 49-летней женщине повезло: она получила не слишком серьезные травмы и после оказания медицинской помощи была направлена на амбулаторное лечение.

В момент аварии водитель находилась в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.

Фото: 63мвд.рф