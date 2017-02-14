В Самарской области сегодня откроется новый завод. Предприятие, которое начнет работать в селе Екатериновка Безенчукского района, получило название «Возрождение». Его сотрудники будут заниматься воспроизводством молоди стерляди и щуки, а затем выращенные рыбки отправятся в Волгу пополнять водные биоресурсы.
Торжественное открытие предприятия состоится сегодня. В церемонии примет участие заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Он посетит Самарскую область с рабочим визитом и проведет здесь совещание по проблемным вопросам и перспективам развития рыбохозяйственного комплекса ПФО.
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