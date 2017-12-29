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29 декабря 2017
11:37:42

В Самарской области 15 предприятий ждут посетителей «в гости»

Среди них пивоваренная компания «Балтика» (там экскурсии проводятся уже с 2003 года, обустроена целая галерея, позволяющая осматривать основные этапы производства без нарушения санитарного режима), Жигулевский пивзавод, заводы «Кока-кола» и «Самарский Стройфарфор», Самарское пассажирское вагонное депо, Булочно-кондитерский комбинат, «GM-АВТОВАЗ», а также Самарский метрополитен. В скором времени представится возможность побывать на заводах «Нектар», «Кузнецов» и «Авиакор», фабрике «Весна», гипсовом и кирпичном комбинатах.

«Газпром трансгаз Самара» также предлагает экскурсии, отмечает "Турпром". Правда, ввиду особенного профиля предприятия, посетители имеют возможность посетить лишь музей, расположенный на 18-м этаже высотного здания на улице Ново-Садовой в Самаре. Интересный турпродукт разработан ОАО «РЖД» - программа «От вагона до перрона» дает возможность побывать в пассажирском вагонном депо.

Специалисты сходятся во мнении, что промышленный туризм имеет серьезный потенциал развития, однако многие регионы еще довольно слабо используют этот ресурс. Такое направление позволит заметно увеличить инвестиционную привлекательность территорий. Тем более успешные примеры реализации подобных проектов уже имеются.




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