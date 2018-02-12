Проекты по благоустройству заповедника в приоритете. Так, продолжится обустройство рекреационного участка в Ширяево. В частности, тропу на Поповой горе планируется оборудовать перилами, а если позволит финансирование, в Ширяево появятся ветряная мельница, информационный центр «Бурлацкий стан», въездная группа около Поповой горы. Есть замысел восстановить фонтан, который был около дома Ванюшина. Но поскольку бывшая усадьба Ванюшина находится в частном владении, восстанавливать планируется на новом месте - возле здания бывшего заводоуправления, на территории, которая принадлежит нацпарку.

Намечена масштабная волонтерская акция по наведению порядка в тех штольнях, куда не ограничен доступ туристов. Разработаны эскизные проекты устройства дорог к штольням, а также к Каменной Чаше.

«Дорога к Каменной Чаше предполагается не асфальтированная, а грунтовая, но ее нужно выровнять, засыпать щебнем ямы. Не доезжая около 300 метров до самой Каменной Чаши, целесообразно сделать парковочную площадку, чтобы дальше машины не проезжали, установить контейнеры для мусора.

Есть идея проложить дорогу до горы Верблюд, чтобы можно было подъезжать к ней на экскурсионном автобусе. Это позволило бы и здесь решить проблему вывоза мусора. В настоящее время перевозчики не берутся за эту работу. А мусор туристы, к сожалению, не желают забирать с собой, хотя в зарубежных национальных парках это обычная практика», - продолжает Губернаторов.

На Молодецком кургане планируют начать устройство лестницы. Это необходимо для сохранения уникального ландшафта склонов. Как отметил директор национального парка «Самарская Лука» Александр Губернаторов, сейчас посещение маршрута стало таким массовым, что тропа начинает «расползаться», и склон разрушается.Лестница пройдет в 15-20 сантиметрах над землей, будет деревянной, максимально вписанной в ландшафт.