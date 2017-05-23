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23 мая 2017
09:21:41

В Самаре запустят Часы обратного отсчета до Чемпионата мира по футболу 2018

Мероприятие пройдет 27 мая в рамках официальной программы подготовки к мундиалю.

В Самаре Часы установлены на ул.Ленинградская, 61. В 14:00 почетные гости – государственные и общественные деятели, футбольные функционеры, послы – запустят отсчет до первого матча, а тысячи жителей и гостей города смогут стать частью приближающегося Чемпионата Мира.

Рядом с Часами на время мероприятия будет установлен шатер, в котором гости праздника смогут поиграть в кикер, фингер-бол, а также забить пенальти и получить ценные призы. Кроме того, среди посетителей будет проведена викторина, победитель которой получит памятные подарки от организаторов.

Ранее Часы обратного отсчета были запущены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи и Казани, в Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде. В ближайший год этот символ ожидания футбольного праздника будет установлен во всех городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ и их аэропортах.




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