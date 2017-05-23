Мероприятие пройдет 27 мая в рамках официальной программы подготовки к мундиалю.
В Самаре Часы установлены на ул.Ленинградская, 61. В 14:00 почетные гости – государственные и общественные деятели, футбольные функционеры, послы – запустят отсчет до первого матча, а тысячи жителей и гостей города смогут стать частью приближающегося Чемпионата Мира.
Рядом с Часами на время мероприятия будет установлен шатер, в котором гости праздника смогут поиграть в кикер, фингер-бол, а также забить пенальти и получить ценные призы. Кроме того, среди посетителей будет проведена викторина, победитель которой получит памятные подарки от организаторов.
Ранее Часы обратного отсчета были запущены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи и Казани, в Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде. В ближайший год этот символ ожидания футбольного праздника будет установлен во всех городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ и их аэропортах.
Первыми мероприятие примут жители Комсомольского района...
На уловки мошенников попадаются около 12 тыс. пользователей в сутки...
Ремонт улицы К.Маркса продлится месяц с лишним...
19 мая абоненты городов Центральной России и Поволжья, в том числе Самары и Тольятти, оказались без связи...
Дети и подростки не должны участвовать в митингах, тем более, если они несанкционированны...
В соцсетях начали появляться сообщения о порывах в связи с опрессовкой труб...
Мера должна вступать в силу, если между родителями отсутствует согласие по этому вопросу...