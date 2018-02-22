По предварительным данным, четверо жителей Самарской области насильно удерживали мужчину, требуя выкуп.
Как рассказали в полиции региона, подозреваемые, находясь на ул. Промышленности города Кинель, применяя физическую силу, усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении 33-летнего гражданина. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что мужчину держат в одном из увеселительных заведений областного центра. За освобождение потерпевшего - уроженца одной из соседних республик - требовали от его гражданской супруги 50 000 рублей.
Сотрудники ОУР МО МВД России «Кинельский» совместно с коллегами из ОБОП ГУ УУР МВД России по Самарской области выехали по установленному адресу, где и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые жители Самарской области: двое граждан одной из соседних республик 1993 года рождения, один 1994 и гражданин Российской Федерации 1998 года рождения.
Потерпевший благодаря оперативным действиям сотрудников полиции освобожден, его жизни и здоровью ничего не угрожает. СУ СК РФ по Самарской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное статьей – лишение свободы на срок до 12 лет.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Конкурс выиграла компания «М-Строй»
Малыш ехал в автомобиле «Киа Рио» на заднем пассажирском сиденье
Власти города передадут областной столице полноразмерный пассажирский транспорт на время проведения чемпионата мира по футболу
Соревнования памяти заслуженного мастера спорта СССР Ирины Солдатовой будут проводиться в Новочебоксарске
Выплата этих денег была необходима для восстановления членства России в МОК
В нем примут участие пять команд хоккеистов 2007 года рождения.
Аппараты выдали командирам с допуском к информации «особой важности»