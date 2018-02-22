По предварительным данным, четверо жителей Самарской области насильно удерживали мужчину, требуя выкуп.

Как рассказали в полиции региона, подозреваемые, находясь на ул. Промышленности города Кинель, применяя физическую силу, усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении 33-летнего гражданина. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что мужчину держат в одном из увеселительных заведений областного центра. За освобождение потерпевшего - уроженца одной из соседних республик - требовали от его гражданской супруги 50 000 рублей.

Сотрудники ОУР МО МВД России «Кинельский» совместно с коллегами из ОБОП ГУ УУР МВД России по Самарской области выехали по установленному адресу, где и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые жители Самарской области: двое граждан одной из соседних республик 1993 года рождения, один 1994 и гражданин Российской Федерации 1998 года рождения.

Потерпевший благодаря оперативным действиям сотрудников полиции освобожден, его жизни и здоровью ничего не угрожает. СУ СК РФ по Самарской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное статьей – лишение свободы на срок до 12 лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.