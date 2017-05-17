Автомобили загорелись ночью 16 мая на улице Стара-Загора. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В ходе осмотра парковочной площадки полицейские установили, что произошло возгорание 2-х отечественных автомобилей и 4-х иномарок.

Две машины выгорели полностью, остальные повреждены частично. В огне пострадали автомашины марок "ВАЗ-21043", "ВАЗ-21103", "Hyunday ix35", "Renault Koleos", "Toyota Camry" и "Toyota Rav4". Сотрудники органов внутренних дел установили владельцев машин, опросили их, провели поквартирный обход близлежащих домов, назначили техническую экспертизу.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам статье УК РФ "Умышленное повреждение или порча чужого имущества путем поджога". Полицейские продолжают устанавливать все детали произошедшего. Сумма причиненного ущерба устанавливается.