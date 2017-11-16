ДТП произошло накануне вечером на пешеходном переходе на улице Некрасовской, сообщили в региональной полиции. Наезд совершил 32-летний водитель автомобиля ВМW X5. В результате ДТП пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, характер полученных травм устанавливается.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. В настоящее время по факту этой аварии собирается проверочный материал.
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