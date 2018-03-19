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19 марта 2018
11:58:08

В Самаре во время ЧМ-2018 планируют открыть Дом Коста-Рики

Об этом рассказал международный наблюдатель из этой страны Эрнесто Хименес Моралес. Он посетил 63 регион в период проведения выборов президента РФ. В доме Коста-Рики гостям покажут выставки по туризму, торговле и культуре, национальные танцы, проведут дегустации кофе.

 «Мы физически и морально готовимся. Футбол – это прекрасная возможность показать себя всему миру», - сказал международный наблюдатель. Напомним, сборная Коста-Рики сыграет на «Самара-Арене» против Сербии. Матч пройдет 17 июня.




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