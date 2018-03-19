Об этом рассказал международный наблюдатель из этой страны Эрнесто Хименес Моралес. Он посетил 63 регион в период проведения выборов президента РФ. В доме Коста-Рики гостям покажут выставки по туризму, торговле и культуре, национальные танцы, проведут дегустации кофе.

«Мы физически и морально готовимся. Футбол – это прекрасная возможность показать себя всему миру», - сказал международный наблюдатель. Напомним, сборная Коста-Рики сыграет на «Самара-Арене» против Сербии. Матч пройдет 17 июня.