Ими накормят тех, кто решит посетить праздничное мероприятие на площади Куйбышева. Здесь установят девятиметровую куклу «Маслену», а по периметру разместят «избушки», в которых гостей праздника угостят блинами и чаем. Ожидается, что проводить зиму захотят здесь порядка 15 тысяч человек.

Праздник начнется в 12-00. На центральной сцене выступят лучшие творческие коллективы области, фольклорные и эстрадные исполнители, артисты цирка. Также состоится творческое соревнование между московским проектом «Играй, гармонь любимая!» и самарским фестивалем «Душа баяна» и пройдут русские народные забавы.