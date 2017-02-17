Полицейские Кировского района областной столицы расследуют уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений мужчине – члену палаты адвокатов Самарской области. Инцидент произошел 14 февраля. Возле дома юриста в 11 утра на него напали четверо неизвестных в масках.
Как стало известно 63.ru, в качестве орудия они использовали металлические прутья – арматуру.
На месте ЧП работали сотрудники полиции. Они вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга и доставили его в больницу Семашко. Также у адвоката серьезно травмированы ноги.
По словам источника, знакомого с ситуацией, инцидент может быть напрямую связан с профессиональной деятельностью пострадавшего.
Полицейские Кировского района областной столицы расследуют уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений мужчине – члену палаты адвокатов Самарской области. Инцидент произошел 14 февраля. Возле дома юриста в 11 утра на него напали четверо неизвестных в масках.
Как стало известно 63.ru, в качестве орудия они использовали металлические прутья – арматуру.
На месте ЧП работали сотрудники полиции. Они вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга и доставили его в больницу Семашко. Также у адвоката серьезно травмированы ноги.
По словам источника, знакомого с ситуацией, инцидент может быть напрямую связан с профессиональной деятельностью пострадавшего.
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