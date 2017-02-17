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17 февраля 2017
10:42:07

В Самаре у собственного дома жестоко избит арматурой адвокат

Полицейские Кировского района областной столицы расследуют уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений мужчине – члену палаты адвокатов Самарской области. Инцидент произошел 14 февраля. Возле дома юриста в 11 утра на него напали четверо неизвестных в масках.

Как стало известно 63.ru, в качестве орудия они использовали металлические прутья – арматуру.

На месте ЧП работали сотрудники полиции. Они вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга и доставили его в больницу Семашко. Также у адвоката серьезно травмированы ноги.

По словам источника, знакомого с ситуацией, инцидент может быть напрямую связан с профессиональной деятельностью пострадавшего.



Оригинал материала: http://63.ru/text/newsline/267046890016768.html?full=3

 

Полицейские Кировского района областной столицы расследуют уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений мужчине – члену палаты адвокатов Самарской области. Инцидент произошел 14 февраля. Возле дома юриста в 11 утра на него напали четверо неизвестных в масках.

Как стало известно 63.ru, в качестве орудия они использовали металлические прутья – арматуру.

На месте ЧП работали сотрудники полиции. Они вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга и доставили его в больницу Семашко. Также у адвоката серьезно травмированы ноги.

По словам источника, знакомого с ситуацией, инцидент может быть напрямую связан с профессиональной деятельностью пострадавшего.




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