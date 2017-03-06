Трагедия произошла в минувшие выходные вечером. На вызов, поступивший в службу спасения, приехали два пожарных расчета, которые быстро ликвидировали возгорание. Сообщается, что повреждения получили автомобили "Ниссан", "Хендай" и "Шкода".

По сообщениям очевидцев, которые приводит группа «Самара» Вконтакте, сначала вспыхнул один автомобиль, затем огонь перекинулся на соседние авто. После ликвидации возгорания на водительском сидении "Ниссан" было обнаружено тело мужчины 41-42 лет.

Сейчас в обстоятельствах этого ЧП разбираются дознаватели и представители следственных органов.