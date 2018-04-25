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25 апреля 2018
10:50:38

В Самаре прошла первая репетиция военного парада в честь Дня Победы

Тренировку провели на аэродроме Кряж. В ней впервые были представлены четыре пикапа УАЗ «Патриот», принятых на вооружение Российской Армии с учетом сирийского опыта, и пять бронеавтомобилей «Тигр».

Также в парадном строю прошли четыре пусковые установки оперативного тактического ракетного комплекса  «Искандер-М», две машины зенитного ракетного комплекса С-300. Были представлены самоходные гаубицы «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Ураган», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, а также техника связи. Всего было задействовано 50 единиц техники.

В военном параде в Самаре примут участие около 1,8 тыс. военнослужащих Центрального военного округа и сотрудников правоохранительных органов. Это расчеты танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, инженерных, разведывательных подразделений. Также в парадном строю представлены офицеры управления 2-й общевойсковой армии, юнармейцы, представители МЧС и МВД.

Фото: structure.mil.ru




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