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07 ноября 2017
08:24:11

Сегодня в Самаре пройдет Парад Памяти

В этом году Самара стала федеральной площадкой его проведения, а значит, самарский парад покажут по федеральным телеканалам.

Главная особенность Парада 2017 года - в том, что организаторы приложили все усилия, чтобы реконструировать события ноября 1941 года. Почувствовать атмосферу Парада позволит и особая конструкция трибуны, которая выполнена по фотографиям 1941 года. По замыслу организаторов, на трибуны поднимутся не представители власти, а боевые генералы, герои Великой Отечественной войны, ветераны труда - люди, которые защищали Родину.

Отдельное внимание уделено музыкальному сопровождению. Оркестр Самарской государственной филармонии восстановит музыкальный ряд того самого Парада. Марши и другие произведения будут звучать так же, как и 76 лет назад. Г

лавными героями Парада станут полководцы, которые непосредственно связаны с военной историей Куйбышева, Ленинграда, а также  всего Приволжского федерального округа. Их будут изображать специально подготовленные участники Парада.

Всего по площади пройдет 92 парадных расчета: часть из них будут историческими, часть - военными. Отдельным строем прошествует геройский полк, участники которого будут нести фотографии героев Великой Отечественной войны.

На Парад Памяти уже в третий раз приедет народный артист СССР Василий Лановой.

 




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