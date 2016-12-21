В областной столице подведут спортивные итоги года. Участниками бала станут сильнейшие спортсмены региона и тренеры, ветераны спорта, представители различных спортивных школ, федераций, клубов, организаций.

А завтра аналогичное мероприятие пройдет для тех, кто делает первые шаги в спорте. В рамках Олимпийского бала юных спортсменов будут награждены победители и призёры XI олимпийских игр учащихся Самарской области, региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников.

В областном кабмине отметили, что Олимпийский бал юных спортсменов проводится в Самарской области с 1996 года. В этом, 2016, году он пройдет уже в 21 раз.