Завершить работы планируется к маю 2018 года. Эскизы будущего объекта уже утверждены. Площадь составит от полутора до двух тысяч квадратных метров с учетом зала ожидания, второго этажа, кафе, зоны продажи путевок и билетов.

Утверждённый проект развивает тему «Самара — город-курорт». Здание с большим навесом предлагается выполнить в стиле хай-тек, и оно будет сочетаться с находящейся рядом гостиницей.

Сейчас в областной столице действует один из немногих речных вокзалов на Волге, который используется по прямому назначению. Второй находится в Тольятти, причём функционирует круглогодично.

Речные пассажирские перевозки в Самарской области осуществляются между 30 остановочными пунктами, протяжённость маршрута составляет 430 километров.