Это случилось накануне в 16:30 на 1106 км КбшЖД на перегоне Киркомбинат – Стахановская. 30-летняя женщина угодила под грузовой состав, сообщили Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
По предварительным данным, женщина шла по скользкому переходу, оступилась, упала и не успела встать. По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
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