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29 ноября 2017
07:46:54

В Самаре появится памятник гусарам

Сегодня вечером у здания Дома офицеров Самарского гарнизона состоится торжественное открытие закладного камня на месте его возведения. Памятник  Александрийским гусарам был презентован в Самаре в сентябре. Скульптура представляет собой всадника, который стоит возле коня.

Монумент будет выполнен из бронзы и установлен на гранитном постаменте. Его открытие запланировано на 12 сентября 2018 года. Александрийский 5-й гусарский полк — полк армейской кавалерии Русской императорской армии существовал с 1776 по 1918 годы. Последним местом дислокации полка была Самара.




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