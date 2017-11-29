Сегодня вечером у здания Дома офицеров Самарского гарнизона состоится торжественное открытие закладного камня на месте его возведения. Памятник Александрийским гусарам был презентован в Самаре в сентябре. Скульптура представляет собой всадника, который стоит возле коня.

Монумент будет выполнен из бронзы и установлен на гранитном постаменте. Его открытие запланировано на 12 сентября 2018 года. Александрийский 5-й гусарский полк — полк армейской кавалерии Русской императорской армии существовал с 1776 по 1918 годы. Последним местом дислокации полка была Самара.