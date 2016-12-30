Жительница областной столицы пересекала проезжую часть в неположенном месте, оборудованном пешеходным ограждением. По предварительным данным ГИБДД, 31-летний водитель автомобиля «Ford Focus» пешехода в этом месте не ждал, среагировать не успел и совершил наезд.
От полученных в результате ДТП травм пенсионерка скончалась на месте происшествия до прибытия врачей. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель иномарки был трезвым состоянии. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
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