Жительница областной столицы пересекала проезжую часть в неположенном месте, оборудованном пешеходным ограждением. По предварительным данным ГИБДД, 31-летний водитель автомобиля «Ford Focus» пешехода в этом месте не ждал, среагировать не успел и совершил наезд.

От полученных в результате ДТП травм пенсионерка скончалась на месте происшествия до прибытия врачей. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель иномарки был трезвым состоянии. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.