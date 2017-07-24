ДТП произошло в воскресенье ночью на ул. Физкультурной, его совершил 27-летний водитель «десятки».
Прибывшая скорая увезла малышку в больницу, но накануне ребенок скончался. Как сообщает progorodsamara.ru, сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, а также выясняют, почему ребенок оказался ночью один посреди дороги.
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Он сообщил, что по улице Матросова движется Приора, водитель которой, предположительно пьян.
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