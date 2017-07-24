ДТП произошло в воскресенье ночью на ул. Физкультурной, его совершил 27-летний водитель «десятки».

Прибывшая скорая увезла малышку в больницу, но накануне ребенок скончался. Как сообщает progorodsamara.ru, сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, а также выясняют, почему ребенок оказался ночью один посреди дороги.