Губернатор Дмитрий Азаров рассчитывает, что решение будет принято в ближайшие месяцы, пока же достигнуты предварительные договоренности. Услуги по ремонту сможет оказывать самарский завод "Авиакор".
Именно здесь раньше выпускали самый массовый советский реактивный пассажирский самолет. «Это поможет поддержать предприятие в плане загрузки его производственных мощностей», - считает Азаров.
«Авиакор» - одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий. Входит в корпорацию "Русские машины", объединяющую машиностроительные активы группы "Базовый элемент". Ранее выпускал Ту-154.
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