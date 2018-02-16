Губернатор Дмитрий Азаров рассчитывает, что решение будет принято в ближайшие месяцы, пока же достигнуты предварительные договоренности. Услуги по ремонту сможет оказывать самарский завод "Авиакор".

Именно здесь раньше выпускали самый массовый советский реактивный пассажирский самолет. «Это поможет поддержать предприятие в плане загрузки его производственных мощностей», - считает Азаров.

«Авиакор» - одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий. Входит в корпорацию "Русские машины", объединяющую машиностроительные активы группы "Базовый элемент". Ранее выпускал Ту-154.