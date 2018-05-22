Депутат Игорь Мосейчук назвал это сооружение «вражеской инфраструктурой», которая соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. При этом он добавил, что в случае возвращения Крыма мост станет стратегическим объектом.

Отвечая на вопрос журналистов, смог бы он лично разрушить объект, Мосейчук отметил, что обязательно сделал бы это, если бы занимал должность главы Минобороны.