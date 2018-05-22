Депутат Игорь Мосейчук назвал это сооружение «вражеской инфраструктурой», которая соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. При этом он добавил, что в случае возвращения Крыма мост станет стратегическим объектом.
Отвечая на вопрос журналистов, смог бы он лично разрушить объект, Мосейчук отметил, что обязательно сделал бы это, если бы занимал должность главы Минобороны.
Источник Говорит Москва
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