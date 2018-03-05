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05 марта 2018
11:47:21

В Самаре открылся первый в России центр по обучению волонтеров поиску пропавших людей

Региональной базой для подготовки стал центр медицины катастроф. Именно здесь поисковики получат навыки оказания первой медицинской помощи, научатся пользоваться рациями и навигаторами, читать карты и передвигаться по компасу.

Движение «Лиза Алерт» в Самарской области объединяет уже более 30 тысяч человек. Это люди разных профессий и разного возраста. В прошлом году только по нашей губернии в отряд поступило около 400 заявок на поиск людей.

самарских волонтеров часто задействуют и соседи - Саратовская, Нижегородская, Волгоградская области. И все это делается добровольно, по большей части на собственные средства и на собственной технике.




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