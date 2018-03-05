Региональной базой для подготовки стал центр медицины катастроф. Именно здесь поисковики получат навыки оказания первой медицинской помощи, научатся пользоваться рациями и навигаторами, читать карты и передвигаться по компасу.
Движение «Лиза Алерт» в Самарской области объединяет уже более 30 тысяч человек. Это люди разных профессий и разного возраста. В прошлом году только по нашей губернии в отряд поступило около 400 заявок на поиск людей.
самарских волонтеров часто задействуют и соседи - Саратовская, Нижегородская, Волгоградская области. И все это делается добровольно, по большей части на собственные средства и на собственной технике.
По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель вырос на 37%
Подрядные организации ФКУ «Поволжуправтодор» переведены на усиленный режим работы
О том, что мужчине, который рыбачил на Волге, стало плохо, правоохранителям рассказал очевидец.
Игроки скорее всего согласятся на это
Выписанные сотрудниками ГИБДД штрафы он оплачивать не спешил
Как рассказали в ГИБДД, это случилось в минувшие выходные
Авторы разработки – сотрудники Высшей школы энергетики