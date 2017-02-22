Инцидент произошел сегодня в поселке Управленческий Красноглинского района.

Как сообщили sgpress.r u в Управлении информации и аналитики администрации Самары, за состояние балконов в домах отвечают управляющие компании. Известно, что на место обрушения выехала бригада ООО «Комсервис», которое обслуживает дом. В настоящий момент производится демонтаж плиты балкона.

Владельцев квартиры в момент обрушения балкона дома не было. К счастью, в инциденте никто не пострадал. Причину обрушения предстоит установить специалистам.