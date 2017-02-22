Инцидент произошел сегодня в поселке Управленческий Красноглинского района.
Как сообщили sgpress.ru в Управлении информации и аналитики администрации Самары, за состояние балконов в домах отвечают управляющие компании. Известно, что на место обрушения выехала бригада ООО «Комсервис», которое обслуживает дом. В настоящий момент производится демонтаж плиты балкона.
Владельцев квартиры в момент обрушения балкона дома не было. К счастью, в инциденте никто не пострадал. Причину обрушения предстоит установить специалистам.
Особенно среди сторонников правящей Республиканской партии.
Это случилось накануне в Самаре
Быть мужчиной - значит брать на себя ответственность за жизнь и благополучие близких людей
Разрабатывается законопроект, который предусматривают введение новой категории собственников жилья
Она позволит оперативно закрывать доступ к копиям пиратских ресурсов
Он стал виновникм ДТП, смерть была мгновенной
Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открывает регулярные рейсы в 4 города Уральского федерального округа