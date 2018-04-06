Мужчина выпил и решил похулиганить, из-за чего получил уголовное наказание. Дело было в середине февраля нынешнего года, в полицию Краснодарского края поступил анонимный звонок с угрозой совершения теракта в Самаре.

Специалисты ФСБ южного региона связались с коллегами в нашей губернии, и те в течение нескольких часов установили и задержали злоумышленника. Им оказался 44-летний гражданин. Было возбуждено уголовное дело.

Мужчина вину признал, свои объяснил действия желанием совершить хулиганский поступок в состоянии сильного алкогольного опьянения. На днях суд назначил подсудимому 2 месяца ограничения свободы. Накануне приговор вступил в законную силу.