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06 апреля 2018
11:56:57

В Самаре осудили телефонного террориста

Мужчина выпил и решил похулиганить, из-за чего получил уголовное наказание. Дело было в середине февраля нынешнего года, в полицию Краснодарского края поступил анонимный звонок с угрозой совершения теракта в Самаре.

Специалисты ФСБ южного региона связались с коллегами в нашей губернии, и те в течение нескольких часов установили и задержали злоумышленника. Им оказался 44-летний гражданин. Было возбуждено уголовное дело.

Мужчина вину признал, свои объяснил действия желанием совершить хулиганский поступок в состоянии сильного алкогольного опьянения. На днях суд назначил подсудимому 2 месяца ограничения свободы. Накануне приговор вступил в законную силу.




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