Сейчас в регионе разрабатывают соответствующие постановления. К этому готовятся практически во всех городах, принимающих игры мундиаля. Меры не выглядят чересчур жесткими: запреты касаются стеклянной тары и ограничиваются радиусами, очерченными вокруг стадионов и фан-зон.
С этим же сталкиваются болельщики российских футбольных команд в дни проведения матчей российского первенства — за несколько часов до игры винные отделы магазинов в округе закрывают. В дни чемпионата мира всё будет организовано примерно так же, исключение сделают для пива — его будут продавать даже на стадионе.
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