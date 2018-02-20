Сейчас в регионе разрабатывают соответствующие постановления. К этому готовятся практически во всех городах, принимающих игры мундиаля. Меры не выглядят чересчур жесткими: запреты касаются стеклянной тары и ограничиваются радиусами, очерченными вокруг стадионов и фан-зон.

С этим же сталкиваются болельщики российских футбольных команд в дни проведения матчей российского первенства — за несколько часов до игры винные отделы магазинов в округе закрывают. В дни чемпионата мира всё будет организовано примерно так же, исключение сделают для пива — его будут продавать даже на стадионе.