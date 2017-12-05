Мальчика 15 лет нашли в квартире дома на ул. Минской в областной столице накануне вечером. Об этом Волга Ньюс рассказали в оперативных структурах. При каких обстоятельствах юноша был ранен, и из какого оружия, пока неизвестно.

Подробности случившегося устанавливаются, собирается материал проверки.