Мальчика 15 лет нашли в квартире дома на ул. Минской в областной столице накануне вечером. Об этом Волга Ньюс рассказали в оперативных структурах. При каких обстоятельствах юноша был ранен, и из какого оружия, пока неизвестно.
Подробности случившегося устанавливаются, собирается материал проверки.
ДТП произошло накануне в шестом часу вечера на Приморском бульваре
Испытания ждут 6 декабря будущих выпускников по всей России
Об этом сообщает пресс-служба регулятора
Автогигант в декабре возобновил программу утилизации, свернутую два месяца назад
Накануне вечером многие стали сведетелями странных явлений
Отреставрированный каток на улице 40 лет Победы, 74, примет посетителей 17 декабря
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