ДТП произошло в 16.50 12 декабря в Кировском районе. Неизвестный водитель следовал по ул. Стара-Загора и напротив дома № 128 Ж не уступил дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом. Он совершил наезд на девушку 1999 года рождения, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого водитель скрылся с места ДТП.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где ей был поставлен диагноз «черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, тупая травма живота». Отдел ГИБДД Самары ведет розыск нарушителя. Очевидцев просят обратиться по адресу: Самара. ул. Литвинова, 360 или по телефону: 228-53-49.